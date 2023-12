Boris Lamérand présente DEMAIN LES CHIENS Le Baiser Salé Paris, 16 janvier 2024, Paris.

Le mardi 16 janvier 2024

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif adhérent Paris Jazz Club : 11 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Dans la suite du quatuor Les Enfants d’Icare, Boris Lamérand propose avec Demain Les Chiens une version plus électrique de son univers musical.

Le projet jazz cyberpunk « Demain les chiens » au nom inspiré d’un roman de science- fiction de Clifford D. Simak, est une rencontre musicale alliant musique antique rituelles et instrument unique et moderne.

Boris Lamérand, violoniste, repousse les limites de son instrument grâce à un son altéré par différentes pédales de guitare.

Un voyage hors du temps assuré grâce à une batterie reconstitué à partir de percussion du monde entier et un violon électrique à la forme inspirée d’un crâne de chien.

Le trio invite sur scène Philippe Balatier le claviériste, DJ et cofondateur de NoJazz.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-boris-lamerhttps://www.billetweb.fr/jazzdedemain-boris-lamerand-demain-les-chiensand-demain-les-chiens

