Boris Lamerand – Les Enfants d’Icare invite Léa Castro Le Baiser Salé Paris, mardi 30 avril 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. payant Tarif adhérent Paris Jazz Club : 11 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

« D’un bout à l’autre, une énergie anime ce quatuor qui sonne beau. On les rappelle avec grand plaisir. » (CultureJazz)

On a connu des quêtes moins risquées : extraire le groove d’un quatuor à cordes, ensemble cardinal de la musique de chambre depuis trois siècles, fallait oser. C’est le Graal pourchassé par les Enfants d’Icare, sans crainte de s’y brûler les ailes. Les musiciens s’y emploient avec une érudition forgée dans des parcours jazz, rock, classique ou folk, avec une armée de références.

Un menu où figurent aussi des accents irlandais et balkaniques, le bluegrass nord-américain et l’influence du Turtle Island Quartet ou de Dominique Pifarély. Soit un arsenal de techniques folles : en plus d’être frottées en harmonie, les cordes y sont frappées (slapping avec l’archet) et pincées (pizzicato avec les doigts), manipulées comme jamais, au point de sonner comme le n’goni malien, le cymbalum tsigane ou une cocotte de guitare funk. Du rythme !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-boris-lamerand-les-enfants-d-icare-invite-lea-castro-21h00

