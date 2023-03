Boris Charmatz Frac, 9 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement .

2023-12-09 – 2024-03-24

EUR Commissaire de l’exposition Muriel Enjalran.



Le Frac invite cette grande figure internationale de la danse contemporaine à présenter un ensemble de films retraçant ses recherches chorégraphiques au travers de pièces de danse emblématiques. Pour l’occasion, le Frac produira avec l’artiste un nouveau film sur une pièce chorégraphique récente, un solo sifflé, film qu’il présentera ainsi en avant-première.



Cette exposition invitera le visiteur dans un corps à corps avec les écrans, à se confronter à de grands tableaux vivants convoquant à la fois une histoire de la danse contemporaine et une histoire de l’art et de la peinture. C’est la première fois qu’une institution artistique consacrera une exposition au travail de film de cet artiste qui s’est toujours intéressé à l’art contemporain et y a fait des incursions sur le mode performatif.



Des pièces de danses seront proposées le temps d’un week-end dans les espaces du Frac avec sa compagnie Terrain.



Danseur, chorégraphe, mais aussi créateur de projets expérimentaux comme l’école éphémère Bocal, le Musée de la danse ou [terrain], Boris Charmatz soumet la danse à des contraintes formelles qui redéfinissent le champ de ses possibilités. De 2009 à 2018, Boris Charmatz dirige le Musée de la danse, Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. En janvier 2019, il lance [terrain], structure implantée en Région Hauts-de-France et associée au Phénix scène nationale de Valenciennes, à l’Opéra de Lille et à la Maison de la Culture d’Amiens. Boris Charmatz est également artiste accompagné par Charleroi danse (Belgique) de 2018 à 2022.



D’À bras-le-corps (1993) à SOMNOLE (2021), il signe une série de pièces qui ont fait date, parmi lesquelles Att enen tionon (1996), enfant (2011), créée pour la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon, ou 10000 gestes (2017). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages (Entretenir / à propos d’une danse contemporaine, 2003, cosigné avec Isabelle Launay ; Je suis une école, 2009), et est également interprète et improvisateur (notamment avec Odile Duboc, Médéric Collignon, Anne Teresa De Keersmaeker et Tino Sehgal).



En 2021, Boris Charmatz crée La Ronde dans le cadre de l’événement Avant-travaux. Le Grand Palais invite Boris Charmatz, et orchestre pour l’ouverture du Grand Palais Éphémère une performance pour 130 danseurs, Happening Tempête. Il ouvre en juillet 2021 le Manchester International Festival avec Sea Change, une création chorégraphique dans l’espace public avec 150 danseurs amateurs et professionnels.



En août 2022, Boris Charmatz prend la direction du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch où il développera, avec [terrain], un nouveau projet entre l’Allemagne et la France.

