Boris Charmatz dans SOMNOLE Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 8 février 2024, Paris.

Le samedi 10 février 2024

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 09 février 2024

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

De 15€ à 22€

Dansant et sifflant en continu entre plusieurs états de conscience, Boris Charmatz se livre à une saisissante exploration poétique dont la vitalité physique n’a d’égale que la fantaisie ludique.

Seul en scène, sur un plateau sans décor ni accessoires dont il s’empare avec une prestance remarquable, Boris Charmatz – vêtu d’un kilt coloré – transporte son corps et son esprit à travers tout le champ imaginaire qui s’étire du rêve à l’éveil. Faisant naître de multiples mouvements et figures, parfois spectaculaires, il les accompagne tout du long de sifflements très variés, gazouillis d’oiseaux ou mélodies familières – de Bach à Ennio Morricone.

Après plusieurs foisonnantes pièces de groupe, notamment 10000 gestes et infini, le chorégraphe et danseur français donne corps, avec SOMNOLE, à son premier solo. « Ce que j’aime avec l’idée de somnolence, c’est le spectacle mental qu’elle recèle », dit-il. Impalpable par essence, ce spectacle mental trouve ici une incarnation éminemment organique, souple et alerte, qui suscite un engagement total de son interprète. Ayant impulsé le désir initial du projet, le sifflement fait partie intégrante de la composition chorégraphique, riche en surprises visuelles et sonores, au bord de l’inouï.

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/boris-charmatz-somnole.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102066494865

Lorenza Daverio