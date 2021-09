Borguefül (1ere partie) – No Name Blues (2ème partie) Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet, 22 octobre 2021, Olivet.

Moulin de la Vapeur, 127 rue Marcel Belot, 45160 Olivet, le vendredi 22 octobre à 20:30

**Borguefül (1ere partie) :** Borguefül, composé par Lina Horst, nous fait entendre de la matière, des fluides… La contrebasse, jouée à l’archet, transcende le caractère vibratoire des sons, glissant de cellules mélodiques en bruits, souffles et silences. **Mélanie Loisel** : contrebasse et voix **No Name Blues (2ème partie)** : Création toute spéciale pour la 10e édition ! Une rencontre unique, un croisement jamais réalisé jusqu’à présent entre ces deux grands noms du blues que sont Michel Noir et Manu Lorcat qui mêleront leurs guitares et leurs voix rocailleuses. Ils seront accompagnés par Philippe Autran, guitare et Bruno Le-simple, harmonica. Michel Noir : chant et guitare Manu Lorcat : chant et guitare Philippe Autran : guitare Bruno Lesimple : harmonica Dans le cadre de la 10e édition de Jazz Au Moulin Plus d’informations : [[https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/concerts](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/concerts)](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/concerts)

Sur inscription

