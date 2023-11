Tuti Puoane DE ROMA, 8 juin 2024, BORGERHOUT.

Tuti Puoane DE ROMA. Un spectacle à la date du 2024-06-08 à 20:00 (2024-06-08 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Tutu Puoane liep een kleine tien jaar rond met de poëziebundel In A Ribbon Of Rhythm van haar Zuid-Afrikaanse landgenote Lebogang Mashile onder de arm. Diens gedichten maakten een diepe indruk op haar, en elke keer ze ze las, hoorde ze muziek. Uiteindelijk schreef ze met haar partner-in-life-and-in-crime, pianist Ewout Pierreux, een hoop nieuwe songs bijeen gebaseerd op enkele van haar favorieten uit Mashile’s bundel. Resultaat is een gloedvol repertoire op haar eigen Afrikaanse kruispunt van singer-songwriting, jazz en soul. Deze nieuwe muziek wordt komende zomer vereeuwigd op een album dat Wrapped In Rhythm zal heten, en zal worden geproduceerd door de legendarische Amerikaanse muzikant/bassist/producer Larry Klein. Release is voorzien voor het voorjaar van 2024. Live brengt ze de muziek tot leven met haar band met Ewout Pierreux (piano), Clemens van der Feen (NL, bass) en Dré Pallemaerts (drums). De open en losse structuren maken een erg vrije, geïmproviseerde en communicatieve aanpak mogelijk. Wie haar al op een podium meemaakte, weet dat dat de ideale context is voor Puoane op haar best. Tutu Puoane Tutu Puoane

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

18.0

EUR18.0.

