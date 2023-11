Tin Fingers DE ROMA, 26 avril 2024, BORGERHOUT.

Tin Fingers DE ROMA. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 20:00 (2024-04-26 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Tin Fingers is een alternatieve popband uit Antwerpen. Zelf omschrijven ze hun geluid als anders, maar toch vertrouwd. Eén ding is zeker: zichzelf heruitvinden doen ze graag. Van folk over indie naar meer elektronisch: hun muziek valt niet in een hokje te stoppen, maar groeit organisch. In de zomer van 2017 lanceerde Tin Fingers de debuutplaat No Hero EP, met de songs Boy Boy en Young Mother. De combinatie van dromerige tunes met explosieve live optredens werd een instant succes in de altpop scene. Maar na de nieuwe singles Glow, Fomo for Kids en Red Socks, volgde er geen nieuw album en werd het stil rond de band. Tin Fingers Tin Fingers

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici