Compact Disk Dummies DE ROMA, 20 avril 2024, BORGERHOUT.

Compact Disk Dummies DE ROMA. Un spectacle à la date du 2024-04-20 à 20:00 (2024-04-19 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Compact Disk Dummies zijn vastbesloten om ons verder in te palmen met hun eigenwijze alternatieve elektropop. Op vrijdag 19 april bouwen ze een feestje in De Roma. Het verhaal van Lennert en Janus Coorevits begint in 2012 wanneer ze zich tot winnaars kronen van Humo’s Rock Rally. Het jaar daarop brengen Compact Disk Dummies hun eerste EP uit, met daarop hitsingle The Reeling. De single wordt gedraaid door radiostations in heel Europa en staat 6 weken op rij in de Ultratop 50. Het duo speelt op een aantal van de grootste festivals in België (Dour, Lokerse Feesten, Pukkelpop) en Europa (Sziget, Les Transmusicales) en brengt in 2016 debuutalbum Silver Souls uit, met dansvloertracks als Holy Love en Girls Keep Drinking. Drie jaar later komen de Dummies terug met hun Satellites EP, waarbij ze op het gelijknamige nummer samenwerken met dEUS frontman Tom Barman. Compact Disk Dummies

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

28.0

EUR28.0.

