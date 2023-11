BRIHANG DE ROMA, 28 mars 2024, BORGERHOUT.

BRIHANG DE ROMA. 2024-03-28 à 20:00. Tarif : 28.0 euros.

Nog geen tien jaar nadat hij schuchter zijn eerste stappen zette als muzikant, is Brihang uitgegroeid tot een artiest van het kaliber dat eigenlijk geen introductie meer behoeft. Deze eigenzinnige rapper haalde de muren van zijn genre vrijwel meteen naar beneden en wist en passant een steeds grotere schare mensen te begeesteren. De beeldhouwer-van-opleiding is het levende bewijs dat artistieke integriteit niet in de weg hoeft te staan van een succesvolle doorbraak, integendeel zelfs. Zijn singles werden en worden gretig afgespeeld op alle radiozenders, hij heeft verschillende gouden platen aan de muur hangen en kreeg zowat elke poptempel in ons land tot de nok gevuld. Brihang Brihang

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

28.0

EUR28.0.

