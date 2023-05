A TIGER IN PARADISE Evening with José Gonzalez DE ROMA, 29 avril 2023, BORGERHOUT.

A TIGER IN PARADISE Evening with José Gonzalez DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:00 (2023-04-29 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

José González komt opnieuw naar De Roma met een bijzonder project! De Zweedse singer-songwriter met Argentijnse roots speelde in Borgerhout al twee keer voor een uitverkochte zaal, nu presenteert hij bij ons zijn documentaire A Tiger in Paradise. Tijdens deze exclusieve avond in De Roma zal de screening van de film gevolgd worden door een gesprek on stage en een intieme live set. Mis deze kans op een persoonlijke inkijk in de wereld van José González niet, en bestel je tickets voor het te laat is! De docu A Tiger in Paradise maakte José González samen met filmbedrijf Plattform Produktion, dat al verschillende nominaties in de wacht sleepte voor films als Triangle of Sadness en The Square, en Mikel Cee Karlsson, die regisseur was van verschillende van José’s videoclips. De echte fans zullen weten dat Karlsson in 2010 ook reeds de film The Extraordinary Ordinary Life of José González regisseerde. Hun nieuwe film belooft een visuele reis door de innerlijke wereld van de artiest, een unieke ontdekking van de creatieve, scherpe en fragiele geest achter de muziek. Op het podium van De Roma zullen González en Karlsson live met elkaar in gesprek gaan. Ze gaan dieper in op de thema’s die de film aanreikt en de connecties met José’s muziek, teksten en wereldvisie. Een live set met enkele van José’s meest persoonlijk en populaire nummers kan nadien niet ontbreken. “Ik kijk er naar uit om samen met Mikel te toeren en onze film samen voor te stellen aan mijn fans”, vertelt González. “Mikel heeft ideeën uit mijn muziek en onze gesprekken heel subtiel opgepikt en prachtig tot leven gebracht. Mijn persoonlijke geschiedenis heb ik nog nooit op deze manier gedeeld.”

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

26.0

EUR26.0.

Votre billet est ici