Après sa première incursion dans l’édition 2019, et une tournée internationale dans plus de 23 villes, Dan Acher revient avec ses aurores boréales en version XXL. Après sa première incursion dans l’édition 2019, et une tournée internationale dans plus de 23 villes, Dan Acher revient avec ses aurores boréales en version XXL. Autant œuvre artistique que performance technologique, Borealis propose une véritable simulation d’aurores boréales. Soutenue par une musique écrite et interprétée par le compositeur français Guillaume Desbois, Borealis transpose le vécu d’une aurore boréale directement au cœur de la ville, là où ce phénomène ne devrait pas avoir lieu. Une aurore ici et maintenant, sous nos latitudes ? Puissamment émotionnelle, symbole fort de l’humilité qu’imposent à l’homme la nature et son imprévisibilité, Borealis est aussi une entrée pour penser les changements climatiques et leurs effets. Dans son travail, l’artiviste Dan Acher utilise la ville comme terrain de jeu pour à la fois créer un sentiment d’appartenance et de communauté et développer une pensée critique. L’humain n’a jamais eu autant d’impact sur son environnement, lequel se voit transformé de manière radicale. Serons-nous un jour témoins d’aurores spontanées dans des villes, loin des pôles qu’elles habitent depuis des millénaires ? Le contrôle de notre environnement deviendra-t-il la nouvelle norme ? Distribution Création, mise en scène par Dan AcherMusique Guillaume Desbois Parvis-Notre-Dame 6 parvis-Notre-Dame 75004 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/borealis_des-aurores-boreales-ici-et-maintenant

