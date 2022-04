Bords de Terre – Paroles Paroles, 2 juillet 2022, .

Bords de Terre – Paroles Paroles

2022-07-02 21:00:00 – 2022-07-02

De Horzine Stara

Quatre normandes du XXIe siècle, une fresque poétique pour vaisseau terrestre, des compositions originales… « Horzines Stara » c’est la figure de toutes ces vieilles qui les ont marquées, c’est un vieux monde qui les habite et les fait vibrer. A travers des polyphonies mystérieuses empruntes des couleurs d’Europe de l’Est, Horzines Stara offre une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive. L’exploration harmonique est exigeante et sauvage, libre de toute idée reçue. Elles jouent avec l’étrangeté du langage, que l’on comprend sans connaître, que l’on connaît sans comprendre. Les voix vibrantes aux mélodies parfois lancinantes pénètrent en nous, tournoient et laissent en partant un souvenir chaud et familier, comme une mélodie que l’on redécouvre alors qu’elle nous semblait perdue, oubliée. Envoûtant.

Lieu : Honfleur – Grand grenier à sel

