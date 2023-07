Exposition de l’œuvre « Seine de Crue – Amplitude » Bords de Seine, Duclair Duclair Catégories d’Évènement: Duclair

Seine-Maritime Exposition de l’œuvre « Seine de Crue – Amplitude » Bords de Seine, Duclair Duclair, 15 septembre 2023, Duclair. Exposition de l’œuvre « Seine de Crue – Amplitude » 15 – 17 septembre Bords de Seine, Duclair Œuvre d’art : Seine de Crue -Amplitude

Cette œuvre, installée dans la Seine près du bac, allie art et pédagogie car elle constitue un repère de crue ayant vocation à sensibiliser le public au risque d’inondation.

