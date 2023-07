Histoires Ambulantes – Kaïros Théâtre Bords de Loire – Saint-Just Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert, 12 juillet 2023, Saint-Just-Saint-Rambert.

Histoires Ambulantes – Kaïros Théâtre Mercredi 12 juillet, 15h00, 16h30 Bords de Loire – Saint-Just Saint-Rambert Entrée libre

Ce spectacle se jouera dans le cadre des Mercredis en Fête de Saint-Just Saint-Rambert. Au programme : baptême de trapèze, balade en poney, BMX…

Plus d’infos : https://www.stjust-strambert.fr/evenement/mercredis-en-fete-pirate-party-bmx-spectacle-ambulant-et-soiree-familiale/

ou au 04 77 52 48 53

Entée libre sans réservation.

À la façon des colporteurs du XIXème siècle, le marchand d’histoires arrive en chanson sur son tricycle d’un autre âge, chargé de grands paniers. Le temps d’un clin d’oeil, voilà son étal en place…

Un gigantesque parasol, des objets épars, des livres… des promesses…

Ce qu’il a à vendre ? Les récits qu’il recueille au fil de ses voyages. Cet univers surgi de ses paniers évoque une illustration de livre d’enfants et dessine l’espace scénique.

Notre marchand d’histoires n’est pas seulement un conteur, c’est un saltimbanque, un camelot et un comédien, qui a plus d’un tour dans son sac pour surprendre, faire rire et voyager les enfants.

Bords de Loire – Saint-Just Saint-Rambert Promenade du Guittay, Saint-Just-Saint-Rambert, France Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Just-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T15:45:00+02:00

2023-07-12T16:30:00+02:00 – 2023-07-12T17:15:00+02:00

©Kaïros Théâtre