Ciné plein air Bords de Loire Retournac, 4 août 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Projection du film « Les têtes givrées » aux abords de la Loire..

2023-08-04 22:00:00 fin : 2023-08-04 . .

Bords de Loire piscine de Retournac

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film « Les têtes givrées » on the banks of the Loire.

Proyección de la película « Les têtes givrées » a orillas del Loira.

Vorführung des Films « Les têtes givrées » (Die vereisten Köpfe) an den Ufern der Loire.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire