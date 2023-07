Bal & Feu d’artifice en bords de Loire Bords de Loire Retournac, 14 juillet 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Venez participer au bal avant de profiter des feux d’artifice tirés sur les bords de Loire..

2023-07-14 19:00:00

Bords de Loire

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in the ball before enjoying the fireworks on the banks of the Loire.

Venga y participe en el baile antes de disfrutar de los fuegos artificiales a orillas del Loira.

Nehmen Sie am Tanz teil, bevor Sie das Feuerwerk genießen, das am Ufer der Loire abgefeuert wird.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire