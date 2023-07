Visite guidée Bords de loire côté St Just Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Just-Saint-Rambert Visite guidée Bords de loire côté St Just Saint-Just-Saint-Rambert, 16 septembre 2023, Saint-Just-Saint-Rambert. Visite guidée 16 et 17 septembre Bords de loire côté St Just 250 000 rambertes ont transporté 12 millions de tonnes de charbon pendant environ 150 ans depuis Saint-Just jusqu’à Paris et Nantes.

Vous aurez cette année la possibilité d’admirer une ramberte à l’échelle 1/3 construite par des élèves charpentiers. Bords de loire côté St Just Place du Tabagnon St Just St Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Just-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 52 08 97 http://memoire-patrimoine42.com https://www.facebook.com/memoirepatrimoine42170 Ce parcours est destiné à faire revivre la Marine de Loire au temps des rambertes lorsqu’elles transportaient le charbon jusqu’à Paris ou Nantes. patkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

