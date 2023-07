Marché d’Artisanat Bords de la Vézère, proche de la mairie Les Eyzies, 3 août 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Au programme de ce marché d’artisanat :

20 artisan.ne.s, paysan.ne.s de la vallée Vézère

11h30 : spectacle familial (dès 18 mois) : L’Origine des contes (infos et réservation sur le site internet).

17h30 : concert de Dawa Salfati (Folk envoûtante)

Sorbets artisanaux. Pizza au feu de bois à partir de midi..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 19:00:00. EUR.

Bords de la Vézère, proche de la mairie

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the program for this craft market:

20 craftspeople and farmers from the Vézère valley

11:30 am: Family show (from 18 months): L’Origine des contes (info and booking on the website).

5:30pm: concert by Dawa Salfati (enchanting folk)

Artisanal sorbets. Wood-fired pizza from noon.

En el programa de este mercado artesanal :

20 artesanos y agricultores del valle del Vézère

11.30 h: espectáculo familiar (a partir de 18 meses): L’Origine des contes (información y reservas en la página web).

17.30 h: concierto de Dawa Salfati (música folclórica encantadora)

Sorbetes caseros. Pizza al horno de leña a partir del mediodía.

Auf dem Programm dieses Kunsthandwerksmarkts stehen:

20 Handwerker, Bauern und Bäuerinnen aus dem Vézère-Tal

11.30 Uhr: Familienvorstellung (ab 18 Monaten) : L’Origine des contes (Infos und Reservierung auf der Website).

17.30 Uhr: Konzert von Dawa Salfati (bezaubernder Folk)

Sorbets aus eigener Herstellung. Pizza aus dem Holzofen ab 12 Uhr.

