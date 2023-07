Le feu d’artifice à Saint-Médard-en-Jalles ! Bords de Jalle Saint-Médard-en-Jalles, 13 juillet 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

13 et 14 juillet

Chaque 13 juillet, l’Amicale des sapeurs-pompiers invite les Saint-Médardais à revêtir leurs plus belles tenues rouges et blanches à l’occasion du traditionnel bal des pompiers.

L’événement aura lieu en compagnie de bandas et un feu d’artifice sera tiré à 23h.

Infos pratiques

Tir du feu d’artifice : 23h

Bords de Jalle de Gajac, chemin de Cantelaude – 33160 Saint-Médard-en-Jalles

https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/vivre/se-cultiver-se-divertir/temps-forts/fete-nationale-bal-des-pompiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T02:00:00+02:00

