Cap 33 : Découvertes gratuites Bords de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac, 22 juillet 2023, Saint-Pierre-d'Aurillac.

Saint-Pierre-d’Aurillac,Gironde

Rendez-vous sur les berges de la Garonne à Saint-Pierre-d-‘Aurillac de 9h30 à 12h pour y découvrir des activités sportives gratuitement:

-Echecs, tir à l’arc, slackline, disc-golf, VTT et rubiks de 9h30 à 12h le jeudis 24/07

-Cani rando balade tractée par des chiens de traineaux dès 8ans sur réservation plusieurs départs (9h30, 10h15 et 11h) le jeudis 24/07 et tous les samedis matin (22/07, 05/08,19/08 et 26/08).

2023-07-22 fin : 2023-07-22 12:00:00. EUR.

Bords de Garonne

Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on the banks of the Garonne at Saint-Pierre-d-‘Aurillac from 9.30am to 12pm for free sports activities:

-Chess, archery, slackline, disc golf, mountain biking and rubiks from 9.30am to 12pm on Thursday 24/07

-Cani rando dog-sled rides for children aged 8 and over (booking required) several departures (9.30am, 10.15am and 11am) on Thursday 24/07 and every Saturday morning (22/07, 05/08, 19/08 and 26/08)

Acompáñenos a orillas del Garona, en Saint-Pierre-d’Aurillac, de 9.30 a 12.00 h, para disfrutar de actividades deportivas gratuitas:

-Ajedrez, tiro con arco, slackline, disc golf, bicicleta de montaña y rubiks de 9.30 a 12 h el jueves 24/07

-Paseos en trineo tirado por perros Cani rando para niños a partir de 8 años (previa reserva) varias salidas (9.30 h, 10.15 h y 11 h) el jueves 24/07 y todos los sábados por la mañana (22/07, 05/08, 19/08 y 26/08)

Treffpunkt am Ufer der Garonne in Saint-Pierre-d-‘Aurillac von 9:30 bis 12:00 Uhr, um dort kostenlos sportliche Aktivitäten zu entdecken:

-Schach, Bogenschießen, Slackline, Disc-Golf, Mountainbikes und Rubiks von 9:30 bis 12:00 Uhr am Donnerstag, den 24.07

-Cani Rando Schlittenhundefahrt ab 8 Jahren mit Reservierung mehrere Abfahrten (9:30, 10:15 und 11:00 Uhr) am Donnerstag, den 24.07. und jeden Samstagmorgen (22.07., 05.08., 19.08. und 26.08.)

