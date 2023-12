Opération nettoyage des bords de Vienne les ponts/le sablard Bords d’Auzette Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Début : 2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T12:00:00+01:00 Seul, en couple, en famille ou entre amis, rendez propres vos balades !

Rendez-vous en bord d’Auzette.

