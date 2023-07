Soirée « Guinguette » BORDS D’ARIEGE (à proximité du camping) Le Vernet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Vernet Soirée « Guinguette » BORDS D’ARIEGE (à proximité du camping) Le Vernet, 11 juillet 2023, Le Vernet. Soirée « Guinguette » Mardi 11 juillet, 18h00 BORDS D’ARIEGE (à proximité du camping) Entrée libre Soirée Guinguette animée par FM80

MARDI 11 JUILLET

DE 18H A 23H

SUR LES BORDS D’ARIEGE (aire de jeux pour enfants)

FOOD TRUCK – TAPAS BORDS D’ARIEGE (à proximité du camping) CAMPING MUNICIPAL Avenue du camping 31810 VERNET Le Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

