Bal O’Gadjo Bords 2 Scènes | Vitry-le-François Vitry-le-François, 4 novembre 2023, Vitry-le-François.

Bal O’Gadjo Samedi 4 novembre, 21h00 Bords 2 Scènes | Vitry-le-François 18,00 €

Naviguant sur un flot enivrant de musiques de l’Est et poussé par un fort vent du Sud, Bal O’Gadjo vous entrainera dans la danse et dans des cadences particulièrement chaleureuses.

Depuis 2005 nos cinq musicien.ne.s poursuivent leur travail d’ouverture et de rencontre entre les musiques et chants traditionnels du monde, au fil de six albums sans cesse enrichis par le parcours de chacun.

Épices d’Orient, fougue balkanique et envolées polyphoniques, nous entraînent dans un road music alerte et créatif !

Bords 2 Scènes | Vitry-le-François 4 Rue Auguste Choisy, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00

