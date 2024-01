KIK BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE Vitry Le Francois, vendredi 29 mars 2024.

Véritable bombe de la nouvelle scène rap française, Kik (Kikesa) s’impose comme un condensé de pop culture et de musiques actuelles, catalysant toutes ses influences dans un son, un flow et une attitude unique. ADIEU, son nouvel album est un concept original avec trois éditions d’albums dans trois univers visuels différents. Un thème « amour », un thème « gang » et un thème « arty » qui chacun offriront 3 audios inédits.L’histoire de Kik a démarré sur YouTube avec un titre de´voile´ chaque semaine pendant plus d’un an. C’est a` Nancy que Kik fait ses premiers pas, et tre`s vite, il est mis en avant par Booska-P qui le comptait de´ja` de`s janvier 2019 dernier parmi les 11 rappeurs a` suivre . Puis c’est Deezer qui l’approche pour lui proposer de participer au projet « La rele`ve », compilation de jeunes talents urbains exclusivement disponible sur la plateforme de streaming. Un premier album « Puzzle » voit le jour et avec lui un premier Olympia complet. 500 000 abonne´s et 130 millions de vues plus tard, il présente aujourd’hui en tournée son troisième opus sorti le 8 septembre dernier.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:00

BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE QUARTIER DES BORDS DE MARNE 51300 Vitry Le Francois 51