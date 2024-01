LADISLAVA FLUORESUN BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE Vitry Le Francois, 8 mars 2024, Vitry Le Francois.

S’inspirant de poèmes et de chants folkloriques, Ladislava insuffle à ses nouvelles compositions la couleur des musiques slaves et des langues de ces pays, à travers l’écriture des mélodies et des paroles. Le concert intitulé « Fusions », formé autour de cet univers culturel, prend corps, tout en lumières et en mystères, pour délivrer une expérience intense entre musiques de l’est et électro.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:00

BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE QUARTIER DES BORDS DE MARNE 51300 Vitry Le Francois 51