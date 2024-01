LES TAMBOURS DU BRONX BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE Vitry Le Francois Catégorie d’Évènement: Vitry-le-François LES TAMBOURS DU BRONX BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE Vitry Le Francois, 17 février 2024, Vitry Le Francois. Comme son nom ne l’indique pas, ce groupe de percussion massive réputé dans le monde entier est français (le Bronx est le surnom d’un quartier de Varennes-Vauzelles). Un Bronx local qui engendre un bloc, une meute au milieu des machines. La cadence de l’usine et des ateliers sera son rythme. Le quadrillage urbain se fera motif et la musique surgira de leur matière première, le métal. Ils reviennent ici avec leur Classic Show.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 21:00 Réservez votre billet ici BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE QUARTIER DES BORDS DE MARNE 51300 Vitry Le Francois 51 Détails Catégorie d’Évènement: Vitry-le-François Autres Code postal 51300 Lieu BORDS 2 SCENES – L'ORANGE BLEUE Adresse QUARTIER DES BORDS DE MARNE Ville Vitry Le Francois Departement 51 Lieu Ville BORDS 2 SCENES – L'ORANGE BLEUE Vitry Le Francois Latitude 48.725838 Longitude 4.585855 latitude longitude 48.725838;4.585855

BORDS 2 SCENES – L'ORANGE BLEUE Vitry Le Francois 51 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/