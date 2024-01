NOT SCIENTIST LION’S LAW BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE Vitry Le Francois, vendredi 9 février 2024.

Not Scientists présente son album, Staring at the Sun, ode aux accents New Wave avec des boucles et de synthétiseurs, un basse/batterie indestructible, des guitares cristallines, des voix entêtantes… Lion’s Law revient avec probablement son meilleur album. Prenez un mixeur, ajoutez-y du classique Oi !, du streetpunk et du hardcore, et préparez-vous à profiter d’une saveur complètement fraîche de poings levés et de chants puissants.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 21:00

