**”Bord’Océan : l’expo photo qui va faire voyager les Bordelais “** Les Bordelais en mal d’escapades pourront (re)découvrir leur région lors de l’exposition Bord’Océan. Un voyage artistique, entre ville et océan, qui présente le Sud-Ouest à travers 30 œuvres photographiques. L’artiste Anne-Laure Boisseau invite à la rêverie et au voyage. Sous son objectif, les monuments parfois devenus trop familiers se redessinent, et ses paysages évoquent une forme de nostalgie. On retrouve des palettes de couleurs veloutées, et un univers graphique épuré. Cette exposition est à découvrir **du 24 au 27 Mars, au 23 quai des Chartrons.**

