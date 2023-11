Découverte de l’euskara pour les parents. Borderline Fabrika Hendaye, 23 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Initié par le service Euskara de la Ville d’Hendaye, l’association Plazara vous propose une découverte ludique pour aborder des notions de base et repartir avec des outils pratiques et ajouter un peu plus d’euskara dans votre quotidien et avec vos enfants.

Réservation avant le jeudi 23 novembre midi au plus tard..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 20:00:00. .

Borderline Fabrika Boulevard de Gaulle

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Initiated by the Euskara department of the town of Hendaye, the Plazara association offers you a fun way to learn the basics and leave with practical tools to add a little more Basque to your daily life and to your children.

Reservations by noon on Thursday, November 23 at the latest.

Iniciada por el departamento de euskara de la ciudad de Hendaya, la asociación Plazara te propone una forma lúdica de aprender lo básico y salir con herramientas prácticas para añadir un poco más de euskara a tu vida cotidiana y a la de tus hijos.

Las reservas deben realizarse antes del jueves 23 de noviembre a mediodía.

Der Verein Plazara, der vom Euskara-Service der Stadt Hendaye initiiert wurde, bietet Ihnen eine spielerische Entdeckungsreise an, bei der Sie Grundkenntnisse erwerben und mit praktischen Hilfsmitteln nach Hause gehen können, um ein bisschen mehr Euskara in Ihren Alltag und mit Ihren Kindern zu bringen.

Reservierung bis spätestens Donnerstag, den 23. November um 12 Uhr.

