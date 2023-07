Cirque à l’ouest – Zirkoaren Uda Borderline Fabrika, Hendaye, 7 juillet 2023, Hendaye.

Cirque à l'ouest – Zirkoaren Uda 7 – 21 juillet Borderline Fabrika

En juillet, Borderline Fabrika invite des auteur·trices

émergent·es de cirque. Chacun.e présentera une performance audacieuse et partagera son expérience durant des ateliers.

Uztailean Borderline Fabrikak zirkuaren munduko sortzaile emergenteak gonbidatu ditu, oso maila handikoak denak ere. Haietako bakoitzak bere lanaren berri emango du ikuskizun eta ikastaro laburren bidez.

Borderline Fabrika, Gare d'hendaye Hendaye 64700 La Gare Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Borderline Fabrika est autant un espace culturel ouvert à tous qu'un lieu consacré à l'accompagnement professionnel des artistes résidents (arts vivants et arts visuels). Ils bénéficient d'un espace dédié à la recherche, à la création, à la production et à la diffusion culturelle, un lieu d'échange, ouvert aux publics.

Ce tiers lieu vise à consolider les activités et l’économie des créateurs résidents en favorisant la création, l’ouverture et le plurilinguisme. Dans la gare d’Hendaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:00:00+02:00

2023-07-21T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00

©BorderlineFabrika