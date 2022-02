Borderless : Cirque | Foire d’empoigne Bréal-sous-Montfort, 12 novembre 2022, Bréal-sous-Montfort.

Borderless : Cirque | Foire d’empoigne Bréal-sous-Montfort

2022-11-12 20:30:00 – 2022-11-12

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

CIE SÉB ET BLANCA

Dans le cadre de la 4ème édition de LA NUIT DU CIRQUE – Évènement international.

Samedi 12 novembre à 20h30 | Centre Culturel de brocéliande – Bréal sous Monfort

50 min | A partir de 6 ans | 7,10, 13 euros

Deux entités qui se mêlent, et créent une complicité presque monstrueuse. Une symbiose entre les deux acrobates, qui se dégrade et engendre une séparation arbitraire.

D’un côté des cactus, un sombrero, des piments, et de l’autre du Super-Bowl, du XXXL et du McDo. Autant de clichés que de possibilités pour les détourner et souligner les différences culturelles entre le Mexique et les Etats-Unis.

S’inspirant de la Lucha Libre, un style de catch acrobatique Mexicain, Seb et Blanca s’emparent des clichés de leurs pays d’origine respectifs, et les confrontent, se confrontent. De la réappropriation des clichés au jeu autour de l’identité, Borderless questionne les frontières (physiques, culturelles, économiques ou linguistiques) et leurs significations. S’appuyant sur les témoignages de personnes ayant une expérience “frontalière” forte, le duo souhaite illustrer les effets qu’elles produisent sur les esprits et les corps.

+33 6 58 18 25 89 http://la-loggia.net/

