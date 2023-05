Salon du livre jeunesse frissons Rue des Artigottes, 22 octobre 2023, Bordères.

Le salon du livre Frissons à Bordères est une fête autour de la littérature jeunesse. Des auteurs et des illustrateurs viennent présenter leurs livres, leurs rêves, leurs passions dans les établissements scolaires et sur le salon. Frissons c’est aussi des spectacles pour les petits et les grands, des ateliers, des contes et de nombreuses rencontres.

Programme à venir..

2023-10-22 à ; fin : 2023-10-22 18:30:00. EUR.

Rue des Artigottes Salle des fêtes

Bordères 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The book fair Frissons à Bordères is a celebration of children’s literature. Authors and illustrators come to present their books, their dreams, their passions in the schools and on the fair. Frissons is also shows for children and adults, workshops, stories and many meetings.

Program to come.

La feria del libro Frissons à Bordères es una celebración de la literatura infantil. Autores e ilustradores vienen a presentar sus libros, sus sueños, sus pasiones en las escuelas y en la feria. Frissons es también espectáculos para grandes y pequeños, talleres, cuentos y muchos encuentros.

Programa por venir.

Die Buchmesse Frissons in Bordères ist ein Fest rund um die Kinder- und Jugendliteratur. Autoren und Illustratoren stellen ihre Bücher, Träume und Leidenschaften in den Schulen und auf der Messe vor. Frissons bietet außerdem Aufführungen für Groß und Klein, Workshops, Märchen und zahlreiche Begegnungen.

Programm in Kürze.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay