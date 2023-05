Jeu de Piste Patrimoine : Bordères-Louron BORDERES-LOURON, 19 juillet 2023, Bordères-Louron.

Bordères-Louron,Hautes-Pyrénées

Un jeu de piste pour découvrir, de façon ludique, l’histoire et le patrimoine de Bordères-Louron ! Seul, en couple, en famille ou entre amis, que vous soyez grands connaisseurs du patrimoine ou non, cette animation est ouverte à tous..

2023-07-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

BORDERES-LOURON RDV devant l’église

Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie



A treasure hunt to discover, in a playful way, the history and the heritage of Bordères-Louron ! Alone, in couple, in family or between friends, that you are big connoisseurs of the heritage or not, this animation is opened to all.

¡Una búsqueda del tesoro para descubrir la historia y el patrimonio de Bordères-Louron de forma divertida! Solo, en pareja, en familia o con amigos, esta actividad está abierta a todo el mundo, sea o no un gran conocedor del patrimonio.

Eine Schnitzeljagd, bei der Sie auf spielerische Weise die Geschichte und das Kulturerbe von Bordères-Louron entdecken können! Ob allein, zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden, ob Sie sich gut mit dem Kulturerbe auskennen oder nicht, diese Animation ist für alle offen.

