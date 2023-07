Ouverture de l’église de Bordères-Louron BORDERES-LOURON Bordères-Louron, 9 juillet 2023, Bordères-Louron.

Bordères-Louron,Hautes-Pyrénées

L’église de Bordères-Louron, datant du XIXe siècle, possède un magnifique retable baroque et une stèle gallo-romaine..

2023-07-09 10:00:00 fin : 2023-07-09 12:00:00. EUR.

BORDERES-LOURON Eglise

Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie



The church of Bordères-Louron, dating from the 19th century, has a magnificent baroque altarpiece and a Gallo-Roman stele.

La iglesia de Bordères-Louron, del siglo XIX, posee un magnífico retablo barroco y una estela galo-romana.

Jahrhundert stammende Kirche von Bordères-Louron besitzt einen wunderschönen Barockaltar und eine gallo-römische Stele.

