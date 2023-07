La vie des demoiselles et libellules Bordères-et-Lamensans, 8 août 2023, Bordères-et-Lamensans.

Bordères-et-Lamensans,Landes

Balade dans les Saligues accompagné par Jean-Valentin Dourthe, technicien naturaliste au Conseil Départemental des Landes à la rencontre d’insectes aux longues ailes transparentes, fugaces et rapides comme l’éclair, les libellules. Elles sont nombreuses ces prédatrices, de tailles et de couleurs variées : certaines, petites, graciles, d’un vert vif ou d’un bleu clair ou profond, rabattent au repos leurs ailes le long de leur fin abdomen : ce sont des Demoiselles, encore appelées Agrions ; d’autres, plus grosses, plus grandes, plus puissantes, au vol rapide grâce à de larges ailes, qu’elles ne peuvent replier le long de leur corps aux couleurs très diverses : ce sont des Libellules proprement dites. Demoiselles et Libellules volent au-dessus de l’eau, se posent sur des rochers émergés, chassent, s’accouplent, pondent..

2023-08-08

Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Stroll through the Saligues accompanied by Jean-Valentin Dourthe, naturalist technician at the Conseil Départemental des Landes, to meet dragonflies, insects with long, transparent wings, fleeting and lightning-fast. These predators are numerous, and come in a variety of sizes and colors: some are small, slender, bright green, light blue or deep blue, and fold their wings along their slender abdomen when at rest: these are the Demoiselles, also known as Agrions; others are bigger, taller and more powerful, and fly fast thanks to their broad wings, which they cannot fold along their very different-colored bodies: these are the Dragonflies proper. Damselflies and dragonflies fly over water, land on rocks, hunt, mate and lay eggs.

Un paseo por las Saligues acompañado por Jean-Valentin Dourthe, naturalista del Consejo Departamental de las Landas, para conocer a las libélulas, insectos de alas largas y transparentes, tan fugaces y rápidos como el rayo. Estos insectos depredadores se presentan en todas las formas, tamaños y colores: algunos son pequeños, delgados, de color verde brillante, azul claro o azul oscuro, y pliegan sus alas a lo largo de su esbelto abdomen cuando están en reposo: son las Demoiselles, también conocidas como Agrions; otros son más grandes, altos y poderosos, y vuelan rápidamente gracias a sus anchas alas, que no pueden plegar a lo largo de sus cuerpos de colores muy diferentes: son las Libélulas propiamente dichas. Los caballitos del diablo y las libélulas vuelan sobre el agua, se posan en las rocas, cazan, se aparean y ponen huevos.

Ein Spaziergang durch die Saligues in Begleitung von Jean-Valentin Dourthe, Naturtechniker beim Conseil Départemental des Landes, um Insekten mit langen, durchsichtigen Flügeln zu begegnen, die flüchtig und blitzschnell sind: die Libellen. Es gibt viele räuberische Libellen in verschiedenen Größen und Farben: Einige sind klein, zierlich, leuchtend grün, hell- oder tiefblau und klappen in der Ruhephase ihre Flügel an ihrem dünnen Hinterleib zusammen: Demoisellen, auch Agrion genannt; andere sind größer, breiter, kräftiger und fliegen dank ihrer breiten Flügel schnell, die sie nicht an ihrem Körper mit den unterschiedlichsten Farben zusammenklappen können: das sind die eigentlichen Libellen. Demoiselles und Libellules fliegen über dem Wasser, lassen sich auf Felsen nieder, jagen, paaren sich und legen Eier.

