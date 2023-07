Labyrinthe de maïs Bordères-et-Lamensans, 17 juillet 2023, Bordères-et-Lamensans.

Bordères-et-Lamensans,Landes

Un labyrinthe de maïs sur pas moins de 6 Ha a été créé par une entreprise agro-alimentaire française et familiale qui fête les 30 ans du Maïs Sucré en France cette année. Une activité ludique ouverte à tous afin de partager et promouvoir une agriculture régénératrice, en lien avec la préservation des sols, la gestion responsable de l’eau, le stockage du carbone, la biodiversité dans les champs de légumes, et son engagement avec les agriculteurs partenaires dans la culture d’une alimentation végétale positive !.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 12:00:00. .

Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



A maize maze covering no less than 6 hectares has been created by a family-run French agri-food company celebrating the 30th anniversary of Maïs Sucré in France this year. It’s a fun activity open to all, designed to share and promote regenerative agriculture, linked to soil preservation, responsible water management, carbon storage, biodiversity in vegetable fields, and its commitment with partner farmers to growing positive plant-based food!

Un laberinto de maíz de nada menos que 6 hectáreas ha sido creado por una empresa familiar agroalimentaria francesa que celebra este año 30 años de maíz dulce en Francia. Se trata de una divertida actividad abierta a todos, diseñada para compartir y promover la agricultura regenerativa, con sus vínculos con la conservación del suelo, la gestión responsable del agua, el almacenamiento de carbono, la biodiversidad en los campos de hortalizas y su compromiso con los agricultores asociados para cultivar alimentos vegetales positivos

Ein Maislabyrinth auf nicht weniger als 6 ha wurde von einem französischen Lebensmittel- und Familienunternehmen geschaffen, das in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum des Zuckermais in Frankreich feiert. Eine spielerische Aktivität, die allen offen steht, um eine regenerative Landwirtschaft zu teilen und zu fördern, die mit der Erhaltung der Böden, einem verantwortungsvollen Wassermanagement, der Kohlenstoffspeicherung, der Biodiversität auf den Gemüsefeldern und dem Engagement der Partnerlandwirte für den Anbau einer positiven pflanzlichen Ernährung verbunden ist!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Grenade