Journée mondiale des zones humides – Bordères et Lamensans Bordères-et-Lamensans, mardi 20 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 09:30:00

fin : 2024-02-20 12:00:00

La nouvelle édition des JMZH vient de tomber, venez y participer ? On vous attend dans les Saligues afin de comprendre leur fonctionnement. Les zones humides, comme leur nom l’indique, sont gorgées d’eau, temporairement ou en permanence. Elles jouent un rôle de premier plan dans le cycle de l’eau. Les techniciens naturalistes du département vous proposent une approche scientifique sur les zones humides et l’eau. Observer, écouter et comprendre comment les Saligues, cette mosaïque de milieux humides et secs cohabitent avec leurs faunes respectives.

Inscription obligatoire.

Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@cc-paysgrenadois.fr



