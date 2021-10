Bordères-et-Lamensans Bordères-et-Lamensans Bordères-et-Lamensans, Landes Bordères en scène Bordères-et-Lamensans Bordères-et-Lamensans Catégories d’évènement: Bordères-et-Lamensans

Landes

Bordères en scène Bordères-et-Lamensans, 11 novembre 2021, Bordères-et-Lamensans. Bordères en scène 2021-11-11 – 2021-11-13

Bordères-et-Lamensans Landes Bordères-et-Lamensans Jeudi 11 novembre à 16h au foyer municipal

Tarifs : 5€, gratuit jusqu’à 16 ans et pour les demandeurs d’emploi Réservation et pass sanitaire obligatoire à partie de 12 ans. Jeudi 11 novembre à 16h au foyer municipal

6 ans et +

“Le loup dans tous ses états” – Cie le fond de l’eau

Gratuit Vendredi 12 novembre à 20h30 à la ludo-médiathèque

“L’Heureux tour” – J.François Balerdi

Tarifs : 5€, gratuit jusqu’à 16 ans et pour les demandeurs d’emploi Samedi 13 novembre à 20h30 à la ludo-médiathèque

“Pas sages à l’acte” – Les misogéniales

Tarifs : 5€, gratuit jusqu’à 16 ans et pour les demandeurs d’emploi Réservation et pass sanitaire obligatoire à partie de 12 ans. +33 5 58 45 10 61 Jeudi 11 novembre à 16h au foyer municipal

