BORDER LINE Square du Cardinal-Wyszynski, 25 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

Dans le cadre de l'Hyper Festival, la compagnie de l'Athanor présente un duo de clown tout public à partir de 7 ans . BORDER LINE aborde le sujet sensible de la frontière avec truculence et complicité avec les spectateurs. C'est l'histoire d'une clown ; elle cherche un endroit pour faire sa maison, et elle le trouve.

elle cherche un endroit pour faire sa maison,

et elle le trouve. C’est l’histoire d’une clown ;

elle cherche un endroit pour faire sa maison,

et elle le trouve. C’est l’histoire de deux clowns,

surprises d’être deux,

dans un même temps,

dans un même lieu,

et pour faire la même chose. Vous verrez, c’est compliqué… BORDER LINE – Avec : Cécile Coudol et Carole Picavet – Mise en scène : Martin Lenzoni Spectacles -> Théâtre Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix Paris 75014

13 : Pernety (307m) 13 : Gaîté (506m) 88: Place de Catalogne 59: Losserand Gare Montparnasse

Contact :Cie de l’Athanor 0612704284 contact@cieathanor.fr https://cieathanor.fr/ Spectacles -> Théâtre Étudiants;Insolite;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Pierrot Le Moullec – © cie de l’Athanor

