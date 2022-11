Bordeless II Le Point Fort d’Aubervilliers, 19 novembre 2022, Aubervilliers.

Le samedi 19 novembre 2022

de 19h00 à 23h00

Trois concerts inédits : Zied Zouari & Ghassen Fendri // Nawel Ben Kraiem // WAHM.

BORDERLESS II, C’EST QUOI ?

Borderless II c’est des artistes qui nous livrent trois concerts inédits : Zied Zouari & Ghassen Fendri // Nawel Ben Kraiem // WAHM.

C’est aussi une soirée qui valorise la migration à travers des porteurs de projets qui nous pitchent en live leurs idées de startups autour de la thématique de la migration. Et vous participez aussi au vote en décernant le Prix du Public !

Une soirée pour célébrer créativité, innovation & potentiels.

Au programme :

– Trois concerts inédits :

>> les tunisiens ZIED ZOUARI & GHASSEN FENDRI : sélectionné à Visa for Music (1er Festival, et marché professionnel, des Musiques d’Afrique et du Moyen-Orient), ils présentent leur projet « Beb Diwân »pour la 1re fois en France ! link : https://idol-io.link/BebDiwan

>> la tunisienne à la voix rock NAWEL BEN KRAIEM en duo acoustique, qui sort son nouvel album. link : https://www.nawelbenkraiem.com/

>> un live set électronique du duo Marocain « WAHM », qui viennent nous voir directement de Mexico. link : https://www.facebook.com/wahmmusic/

– pitch des entrepreneurs et remise de trophée aux gagnants par un jury d’experts, à l’instar du hackathon organisé le 5 et 6 novembre,

– un talk autour de la thématique « Art, immigration et désir de l’occident » par Astou Lo (chef de projet incubation La ruche), Francesco Garbo (réalisateur), Wael Garnaoui (docteur en psychologie et écrivain du livre » Harga et désir d’occident »)

>> Pour en savoir plus sur BORDERLESS

Après une première expérience avec le Fonds Citoyen Franco-Allemand concrétisée par le projet Borderless 1, Eliens, Diaspora in Action et Tunisia Tomorrow renouvellent leur partenariat à travers un spin off du projet.

Deux autres partenaires rejoignent cette alliance, l’association culturelle Tunis sur Seine et Iley’com la marketplace sociale et solidaire.

La nouvelle version du projet se voit plus impactante, favorisant ainsi les rencontres physiques, les échanges et les idées innovantes au service de l’immigration et de l’Europe.

Borderless II se veut une plateforme qui célèbre les migrants de différents horizons afin qu’ils présentent leur créativité, leur innovation et leur potentiel.

