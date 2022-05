Bordeaux Wine Week Bordeaux, 16 juin 2022, Bordeaux.

Bordeaux Wine Week Bordeaux

2022-06-16 09:00:00 – 2022-06-26 21:00:00

Bordeaux Gironde Bordeaux

En 2022, Bordeaux accueillera pour la première fois la Bordeaux Wine Week, une mobilisation collective totalement inédite des acteurs du monde du vin et des institutionnels locaux !

Elle proposera, sous des formes très diverses, un programme à la fois culturel, festif, touristique, œnologique, économique et scientifique qui valorisera la richesse des terroirs de la planète vin et les démarches environnementales entreprises par les vignobles de France et d’ailleurs.

Du 16 au 26 juin 2022, la métropole bordelaise vibrera au rythme d’une programmation riche au sein de lieux emblématiques qui font son patrimoine. Les événements du jour seront embellis par des soirées iconiques à la nuit tombée pour que la fête soit totale. Une fête en avant-première commencera également le 16 juin dans les restaurants et cavistes de la métropole.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par Gironde Tourisme