Bordeaux Vinyl Market Zoom Bordeaux, samedi 6 avril 2024.

Bordeaux Vinyl Market Bourse aux disques vinyles 6 et 7 avril Zoom Entrée libre et gratuite.

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

La musique dans les rues bordelaises

Rendez-vous les 6 et 7 avril au Zoom, 5 cours du Médoc, pour la prochaine édition du Bordeaux Vinyl Market.

L’entrée est gratuite et des tonnes de nouveautés vous attendent en rock, soul, métal, hip-hop, techno, new-wave, funk, reggae, hard-rock, afro, jazz… des collectors que vous ne trouverez nulle part ailleurs et des milliers de disques à 5€ déballés pour la première fois.

On vous attend !

Zoom 5 cours du médoc 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Disque Vinyle