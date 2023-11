Ados Vs Parents de Patrice Lemercier THEATRE VICTOIRE, 6 janvier 2024, BORDEAUX.

Ados Vs Parents de Patrice Lemercier THEATRE VICTOIRE. Un spectacle à la date du 2024-01-06 à 16:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Un ado au quotidien… c’est que du bonheur ! Attention danger : l’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l’heure… Bref, nos Ados nous rendent fous ! Parents malmenés… Ados incompris… C’est le quotidien de cette famille recomposée ! Une comédie bienveillante sur les travers des ados et de leurs parents. Prenez un peu de distance par rapport aux situations vécues avec « Ado VS Parents : mode d’emploi ». Un véritable petit guide de survie pour l’éducation de vos ados. Parking de proximité – Accès PMR – Bar et petite restauration sur place – Infos 05 56 06 08 87 – www.theatrevictoire.com Ados Vs Parents de Patrice Lemercier

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins Gironde

23.0

EUR

