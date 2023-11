La Folle Aventure de Olivier Sir John THEATRE VICTOIRE, 28 décembre 2023, BORDEAUX.

La Folle Aventure de Olivier Sir John THEATRE VICTOIRE. Un spectacle à la date du 2023-12-28 à 16:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Partez à l’aventure avec ce spectacle hors du commun où l’humour du théâtre côtoie la magie du cinéma. Cette comédie d’Olivier Sir John, en Ciné-théâtre, adaptée du célèbre film de Georges Meliès « Le voyage dans la lune » vous entraînera dans un univers qui n’est pas sans faire rappeler l’absurde des Monty Python ou le loufoque des anti-héros de la série Kaamelot. Le richissime Impey Barbicane, le Professeur Cavor et l’explorateur Michel Ardant s’embarquent pour la lune à l’aide d’un canon géant. Mais n’est pas aventurier interstellaire qui veut. Très rapidement nos explorateurs vont se retrouver dans des situations plus cocasses les unes que les autres à la découverte d’un monde peuplé d’étranges créatures. Parking de proximité – Accès PMR – Bar et petite restauration sur place – Infos 05 56 06 08 87 – www.theatrevictoire.com La Folle Aventure de Olivier Sir John

Votre billet est ici

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins Gironde

23.0

EUR23.0.

Votre billet est ici