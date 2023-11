Lady Diamond et les Mondays Impro de Nicolas Payero THEATRE VICTOIRE, 18 décembre 2023, BORDEAUX.

Lady Diamond et les Mondays Impro de Nicolas Payero THEATRE VICTOIRE. Un spectacle à la date du 2023-12-18 à 20:30 (2023-12-18 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Besoin d’une soirée tout en musique, en impro, en glamour et en insolite ? Laissez-vous guider tous les troisièmes lundis du mois au Théâtre Victoire par la plus glamour et théâtrale des Drag Queens : « Lady Diamond ! » Accompagnée de ses trois bijoux d’improvisateurs, ils joueront des histoires drôles, cruelles et émouvantes en suivant vos suggestions ! La maitresse de cérémonie, Queen de la mauvaise foi, ne pourra s’empêcher de leur rajouter des contraintes… Envie de protester ? Vous pourrez même leur jeter des chaussettes. Lâchez-vous, mais visez bien. Un cabaret d’improvisation déjanté et interactif 100% impro qui vous fera passer la meilleure des soirées ! Parking de proximité – Accès PMR – Bar et petite restauration sur place – Infos 05 56 06 08 87 – www.theatrevictoire.com Lady Diamond et les Mondays Impro de Nicolas Payero

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins Gironde

