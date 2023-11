Après la Pluie de Amandine Pommier THEATRE VICTOIRE, 28 novembre 2023, BORDEAUX.

Après la Pluie de Amandine Pommier THEATRE VICTOIRE. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:30 (2023-11-19 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Passage de perturbations psychologiques très actives ! Joseph, 40 ans, phobique, dépressif, angoissé, mais pas encore suicidaire… Aglaé, 35 ans depuis 3 ans, éternelle positive à tendance Mère Thérèsa, pas encore tout à fait alcoolique… Une comédie presque romantique à l’eau de javel, avec un orage, des sauvetages d’escargots, un numéro de claquettes, des ampoules au plafond (et pas que), un foulard et le cosmos. Autant d’éléments qui ne trompent pas : il faut toujours attendre de voir ce qu’il se passe, après la pluie. Parking à proximité – Accès PMR – Bar et Petite Restauration sur place – Infos 05 56 06 08 87 – www.theatrevictoire.com Amandine Pommier Amandine Pommier

Votre billet est ici

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins Gironde

23.0

EUR23.0.

Votre billet est ici