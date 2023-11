Wazou de Romain Villoteau THEATRE VICTOIRE, 25 novembre 2023, BORDEAUX.

Wazou de Romain Villoteau THEATRE VICTOIRE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 15:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Les tours de magie s’enchaînent et se déchaînent… au rythme endiablé du magicien qui déroule le fil de son histoire. Tout devient possible et réalisable : disparitions, apparitions, transformations, et lévitations ! Dans ce spectacle participatif, les enfants deviendront, tour à tour, acteurs et magiciens. Les parents ne seront pas de reste et petits et grands seront largement récompensés par des tonnes d’applaudissements et de drôles de surprises. Magie, clowneries, performances et poésie, tous les ingrédients sont ici rassemblés pour assurer aux spectateurs de tous âges un moment de bonne humeur inoubliable et de franche rigolade ! Parking à proximité – Accès PMR – Bar et Petite Restauration sur place Romain VILLOTEAU Romain VILLOTEAU

Votre billet est ici

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins Gironde

12.0

EUR12.0.

