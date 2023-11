Par Ici la Sortie de Manuel Montero THEATRE VICTOIRE, 11 novembre 2023, BORDEAUX.

Par Ici la Sortie de Manuel Montero THEATRE VICTOIRE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 21:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Une escape comédie familiale Trois collègues de bureau réunis par leur patron dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale, vont en fait apprendre qu’il s’apprête à les licencier. Mais dans son immense bonté, celui-ci leur accorde une dernière faveur : Participer à un Escape Game… La salle de réunion devient alors le point de départ d’un grand jeu d’évasion avec épreuves et énigmes à résoudre… Les 3 compères n’auront qu’une heure pour sortir du jeu s’ils veulent sauver leur emploi. Alors que la panique s’installe, une délicate histoire d’adultère refait surface et menace fortement la cohésion du groupe. Mais pendant ce temps l’heure tourne… Les trois collègues réussiront- ils à s’en sortir ? Après « Les hommes sont des femmes comme les autres » et « Célibataire mais je me soigne » la 3ème pièce de Manuel Montero ne déroge pas à la règle : Rythme, énergie, interactivité, et folie des acteurs ! Parking de proximité – Accès PMR – Bar et petite restauration sur place – Infos 05 56 06 08 87 – www.theatrevictoire.com Par Ici la Sortie de Manuel Montero

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins Gironde

