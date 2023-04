Le Formidable Merwane Benlazar – Merwane (World) Tour THEATRE VICTOIRE, 12 mai 2023, BORDEAUX.

Le Formidable Merwane Benlazar – Merwane (World) Tour THEATRE VICTOIRE. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

THE BENLAZAR COMPANY PRESENTE Avec l’aide du Théâtre Femina Près d’une décennie que j’enchaîne les comedy club parisiens à la recherche de blagues pour faire un maximum de fric. Voici mon spectacle, modestement intitulé « Le Formidable Merwane Benlazar ». L’équipe me dit qu’il vaudrait mieux éviter de l’appeler comme ça. Qu’en latin le sens premier du terme Formidable renvoie à « affreux », « redoutable ». Bah, moi aussi j’suis affreux pour une partie de la France, non ? Et puis, on va pas changer le titre pour une langue parlée par trois profs de français en fin de vie. On le garde le titre. Merwane Benlazar

THEATRE VICTOIRE BORDEAUX 18 Rue des Augustins 33000

