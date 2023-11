GRIIISE THEATRE TRIANON, 27 mars 2024, BORDEAUX.

GRIIISE THEATRE TRIANON. Un spectacle à la date du 2024-03-27 à 20:00 (2024-03-27 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Placement par la salle LA MUSICALE COMEDIE DES COMEDIES MUSICALES Le Quatuor de la Tour des Anges est de retour ! À l’aube de sa tournée internationale, il vous présente Griiise, sa Musicale Comédie des Comédies Musicales, dans la langue de Molière… of course ! What else ? Du chant à cappella de haute tenue, des chorégraphies endiablées, des effets spéciaux absolument dingues et beaucoup d’humour. Griiise, la Musicale Comédie des Comédies Musicales, n’attend plus que vous ! Why not ! GRIIISE

THEATRE TRIANON BORDEAUX 6 rue Franklin Gironde

